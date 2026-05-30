Андрей Прошунин поздравил жителей Сочи с Днем города

Глава Сочи Андрей Прошунин поздравил жителей и гостей курорта с Днем города, который традиционно отмечается одновременно с открытием летнего сезона.
В своем обращении мэр напомнил, что более века назад Сочи получил статус курорта общегосударственного значения. Сегодня город имеет федеральное значение и остается одним из главных туристических центров страны.
Андрей Прошунин добавил, что Сочи объединяет людей разных национальностей, культур и вероисповеданий, а также поблагодарил жителей за вклад в развитие курорта и сохранение его природного и историко-культурного наследия.
Особое внимание глава города уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей, отметив, что сочинцев объединяют патриотизм и стремление помогать тем, кто защищает страну.
«Мы одна большая семья, а Сочи — наш общий дом», — отметил Андрей Прошунин.
В завершение мэр пожелал жителям и гостям курорта здоровья, благополучия, мира и добра.