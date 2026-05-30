Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 15 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер восточной четверти от двух до семи метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 12 — плюс 15 градусов», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 740 миллиметров ртутного столба.
«В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, и лишь станет на градус-другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможет туман, минимальная температура плюс 5 — плюс 8 градусов», — уточнил Тишковец.
Синоптик добавил, что днем вновь прошумит скоротечный дождь, максимальный термометр покажет плюс 14 — плюс 17 градусов.