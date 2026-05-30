«Увезла деньги на проверку»: в Красноярске студентка колледжа отдала мошенникам 18 млн рублей семейных накоплений

В Красноярске мошенники по классической обманной схеме запугали девушку, после чего она отдала им крупную сумму.
Как рассказали в краевой прокуратуре, в начале мая 2026 года 19-летней студентке первого курса Красноярского финансово-экономического колледжа позвонил мужчина и представился сотрудником курьерской доставки. Он сказал, будто ей пришла посылка, и попросил назвать код из СМС «для доступа». Девушка продиктовала код, после чего ее личный кабинет на «Госуслугах» оказался взломан.
Почти сразу с ней начали связываться другие «сотрудники» — «Госуслуг», ФСБ, Росфинмониторинга. Они сказали, что мошенники оформили на девушку доверенность, и она теперь может «распоряжаться чужими счетами» и даже «спонсировать террористов».
Студентке сказали, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за экстремизм, если она не поможет «расследованию». Чтобы избежать наказания, ей велели: никому ничего не говорить, постоянно быть на связи, записывать видео, выполнять все команды и не обсуждать разговор даже с родственниками.
Мошенники убедили девушку, что якобы на ее имя открыт счет с 3 млн руб., принадлежащий некоему гражданину, который «потерял» эти деньги и обратился к правоохранителям. Чтобы «доказать невиновность», ей велели провести обыск в квартире бабушки и «вывезти средства на проверку».
«Следуя указаниям, студентка нашла под кроватью бабушки накопления семьи — 24 000 евро, 170 000 долларов и 2 735 000 ₽, всего около 18 млн руб. Девушка сфотографировала пакет, принесла его домой и по указанию вышла на улицу. Утром она встретилась с молодым человеком, он назвал код “Родина”, девушка передала ему пакет с деньгами и получила некий документ. После этого они разошлись», — рассказали правоохранители.
На следующий день мошенники требовали перепроверить деньги у родителей в Братске и купить фальшивые купюры, чтобы подложить на место утраченных. Только после этого девушка решила проверить информацию в интернете, обнаружила, что такого сотрудника не существует, и поняла, что ее обманули.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).