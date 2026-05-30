В пяти регионах России 1 июня будет выходным из-за празднования Дня Святой Троицы

Пять регионов России объявили 1 июня выходным днем. Это Крым, Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики. Причина — празднование православного Дня Святой Троицы, который в этом году отмечается 31 мая. Поскольку праздник выпадает на воскресенье, выходной перенесен на понедельник.
«Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен 1 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», — сказала Курлаева.
Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко уточнил, что выходной также объявлен в регионе. Аналогичные решения приняты в Запорожской области, ДНР и ЛНР. В остальных регионах России 1 июня остается рабочим днем.