В Хабаровске почтили память Ерофея Хабарова в преддверии 168-летия города

Церемония возложения цветов давно перестала быть формальным мероприятием. Для тех, кто приходит сюда каждый год, это момент, когда можно остановиться и вспомнить, с чего начинался город, раскинувшийся теперь на десятки километров вдоль Амура. Ветераны и дети стояли рядом, и в этом была своя символика — связь поколений, без которой история превращается в сухие даты.