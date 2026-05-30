В Хабаровске почтили память Ерофея Хабарова в преддверии 168-летия города

Накануне Дня города в Железнодорожном районе Хабаровска прошла торжественная церемония, с которой по традиции начинается отсчёт праздничных событий. На Привокзальной площади, у монумента человеку, чьё имя носит краевая столица, собрались представители районной администрации, почётные гости, ветераны и школьники. Поводом стала 168-я годовщина основания Хабаровска, сообщает городская администрация.
Церемония возложения цветов давно перестала быть формальным мероприятием. Для тех, кто приходит сюда каждый год, это момент, когда можно остановиться и вспомнить, с чего начинался город, раскинувшийся теперь на десятки километров вдоль Амура. Ветераны и дети стояли рядом, и в этом была своя символика — связь поколений, без которой история превращается в сухие даты.
Участников церемонии объединяло одно — любовь к родному городу, гордость за его историю и вера в его будущее. 168 лет для дальневосточной столицы — возраст солидный, но не предельный. Хабаровск продолжает расти, а память о человеке, давшем ему имя, остаётся точкой отсчёта.