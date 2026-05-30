1 июня в Красноярском крае впервые запретят продавать алкоголь

В магазинах Красноярского края появились предупреждающие таблички о запрете продажи алкоголя 1 июня. Напомним, с 1 марта в регионе вступил в силу новый закон о реализации спиртного. Раньше купить алкоголь в магазинах, расположенных в домах и на прилегающих к ним территориях, можно было с 8:00 утра до 11:00 вечера. Сейчас время торговли спиртным сократилось на 4 часа, а в детские праздники розничная продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах края. К ним относятся День защиты детей — 1 июня и День знаний — 1 сентября. Такая мера в регионе вводится впервые.