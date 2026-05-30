Концерт «Классика на Дворцовой» прошел в Петербурге ко Дню города

Более 250 артистов представили программу из 20 мировых хитов на Дворцовой площади в рамках празднования Дня города. Событие прошло в рамках Года петербургской культуры при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
На сцене установили экранные полотна общей площадью 800 квадратных метров, более 100 художественных эскизов и около 350 уникальных костюмов, а в концерте приняли участие ведущие оперные исполнители, выступающие на крупнейших сценах мира. Среди участников были Марко Чапони, Мариам Баттистелли, Игорь Головатенко, Мария Баракова, Андрей Данилов, Лидия Фридман, Инна Деменкова, Сергей Романовский, Семен Антаков. Дирижером Академического симфонического оркестра филармонии был Артем Абашев, а Концертный хор Петербурга выступил под управлением Владимира Беглецова.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что «Классика на Дворцовой» — одно из грандиозных музыкальных поздравлений Санкт-Петербургу и его жителям. Главная городская площадь преобразилась в масштабную сцену. Глава Северной столицы пожелал горожанам приятного вечера.
— «Классика на Дворцовой» уже не первый год соединяет академическую музыку с современными сценическими технологиями, хореографией и элементами театра. Каждый номер выстроен как самостоятельная сценическая композиция с продуманной драматургией и визуальной концепцией, — рассказали в пресс-службе Смольного.
Хореографическую программу представили Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона, команда «Вера» из Тюмени, танцевально-спортивный клуб «Дуэт» из Перми и команда Никиты Мусатова.