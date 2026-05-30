В Хабаровском крае паводок подтапливает огороды, а на восток надвигается снежный циклон

Как рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, паводковая обстановка находится на особом контроле. На утро 30 мая, по данным ЕДДС района, в селе Нелькан из-за снегодождевого паводка на реке Мая поднялся уровень воды. Вода частично зашла на огороды шести приусадебных участков и подтопила дорогу на одной из улиц. Специалисты отмечают, что интенсивность подъёма уровня воды сейчас несколько снизилась, однако расслабляться рано. По прогнозу Дальневосточного УГМС, к 31 мая уровень воды может достичь опасной отметки в 620 сантиметров и выше. Это грозит новыми подтоплениями приусадебных участков, дорог местного значения и полей, расположенных в низинах Нелькана и Джигды.