В Хабаровском крае паводок подтапливает огороды, а на восток надвигается снежный циклон

В Хабаровском крае складывается напряжённая гидрологическая и метеорологическая обстановка. Если в Аяно-Майском районе вода заливает приусадебные участки, то на восток региона пришёл активный циклон с мокрым снегом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, паводковая обстановка находится на особом контроле. На утро 30 мая, по данным ЕДДС района, в селе Нелькан из-за снегодождевого паводка на реке Мая поднялся уровень воды. Вода частично зашла на огороды шести приусадебных участков и подтопила дорогу на одной из улиц. Специалисты отмечают, что интенсивность подъёма уровня воды сейчас несколько снизилась, однако расслабляться рано. По прогнозу Дальневосточного УГМС, к 31 мая уровень воды может достичь опасной отметки в 620 сантиметров и выше. Это грозит новыми подтоплениями приусадебных участков, дорог местного значения и полей, расположенных в низинах Нелькана и Джигды.
Администрация села уже организовала постоянный мониторинг обстановки на реке. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС круглосуточно уточняют оперативные данные и координируют межведомственное взаимодействие.
Спасатели рекомендуют жителям частных подворий, расположенных в низинах и вблизи рек, заблаговременно поднять имущество на возвышенности, переместить скот в безопасное место и расчистить ливневые стоки.
Одновременно с паводком на восток края обрушился циклон. По прогнозам синоптиков, 30 мая непогода затронет Нанайский, Комсомольский, Николаевский, Ульчский районы, район имени Лазо и Комсомольск-на-Амуре. Там ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер по долинам рек усилится до 19−24 м/с, а на побережье порывы достигнут 22−27 м/с. Это может привести к авариям на объектах ТЭК и ЖКХ, перехлёстам проводов, падению деревьев и конструкций. В МЧС просят всех соблюдать осторожность, а при происшествиях звонить по номеру 112.
