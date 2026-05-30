Юристы раскрыли, какой документ доказывает факт заключения брака

Главным доказательством заключения брака служит запись в книге актов гражданского состояния. Об этом заявили юристы, опрошенные РБК.
Поводом для комментариев стала история развода одной россиянки. Женщина при судебной процессе выяснила, что официально никогда не была замужем.
«Юридически брак — это не штамп и не бумажное свидетельство, а актовая запись в книге регистрации актов гражданского состояния. Если записи нет, брак не считается заключенным, сколько бы лет люди ни жили вместе», — пояснила юрист Лариса Феттер.
По ее словам, именно подписи обоих супругов в этой книге дают правовые привилегия: право на совместное имущество, его раздел и наследование. Отсутствие записи возможно лишь в двух случаях — технический сбой или ошибка сотрудника ЗАГСа.
Юрист Алла Георгиева указала, что факт брака можно подтвердить и другими способами. В их числе — фото и видеозаписи с церемонии, свидетельские показания, а также документы на детей, где указаны оба родителя.
Юрист Сергей Барсуков добавил, что в судебных спорах, например при разделе имущества, в ход идут любые доказательства. Это могут быть чеки на совместные покупки, показания свидетелей и прочие материалы. По его словам, работать с такими делами лучше поручить опытным адвокатам.
