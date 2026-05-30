На конференции в Бауманке обсудили роль ИИ в цифровой трансформации

Конференция «Цифровая трансформация и прикладное использование ИИ» состоялась 21 мая в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Участники обсудили использование ИИ для выявления формальных взаимоотношений между контрагентами, его применение в повседневной работе руководителей в структуре ФНС России, внедрение ИИ‑агентов и «цифровых сотрудников» в государственных и коммерческих организациях. Кроме того, поднимались вопросы создания и использования доверенных программно‑аппаратных комплексов с нейросетями, а также анализа деятельности компаний с применением инструментов ИИ.
В ходе конференции состоялся мастер‑класс «Инструменты ИИ для обучения госслужащих», где участники познакомились с с EdTech-платформами, ИИ-агентами, генеративными моделями и симуляторами. Особое внимание было уделено разбору реальных проектов ФНС, демонстрирующих успешную автоматизацию процессов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.