Минтранс Запорожской области опроверг сообщения о закрытии трассы «Новороссия»

Трасса «Новороссия» — это сеть дорог, соединяющая Донбасс с Крымом и Ростовской областью. Стала ключевой логистической артерией после блокирования маршрутов через подконтрольную Киеву территорию в 2014 году. Фактически она представляет собой комбинацию региональных дорог через Мариуполь, Волноваху и Амвросиевку, а после 2022 года её значение возросло в связи с интеграцией исторических регионов в транспортную систему РФ. Из-за близости к линии фронта трасса неоднократно подвергалась обстрелам, но оставалась жизненно важным маршрутом для эвакуации, гумпомощи и военной логистики.