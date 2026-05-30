Авиационную опасность 30 мая отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области 30 мая отменили авиационную опасность, которая действовала чуть менее часа. МЧС России в 09:38 мск сообщило о том, что такая угроза регион миновала.
Ранее жителям рекомендовали сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам. Предупреждение было объявлено в 08:50 мск, но в настоящее время оно отменено.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше