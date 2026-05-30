Самые богатые семьи мира сократили вложения в доллар

Богатейшие семьи мира сокращают вложения в доллар США на фоне геополитической неопределенности и роста госдолга, сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Исследование проводилось с января по конец марта. В нем приняли участие 307 клиентов UBS по всему миру. Средний чистый капитал семей составил $2,7 млрд.
По данным UBS, около двух третей семейных офисов ожидают ослабления доверия к доллару как резервной валюте в течение года. Многие семьи пересмотрели свои портфели, и почти половина из них пришла к выводу, что их активы слишком сильно привязаны к доллару, отметил стратег UBS Максимилиан Кункель.
Семейные офисы планируют добавить в свои портфели акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. «Впервые мы ощущаем, что семейные офисы стремятся к укреплению своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в определенной степени, также в Западной Европе», — пояснил исполнительный директор UBS Бенджамин Кавалли. «Это в основном затрагивает семейные офисы за пределами Соединенных Штатов, но мы также видим признаки того, что очень ограниченная часть процесса дедолларизации исходит от семейных офисов США», — добавил он.
Весной госдолг США Штатов впервые со времен Второй мировой войны превысил размер американской экономики: по состоянию на конец марта он достиг $31,27 трлн, в то время как ВВП составил $31,22 трлн за 12-месячный период. Страна стремительно приближаются к историческому рекордному показателю отношения долга к ВВП в 106%, установленному в 1946 году.
В марте инфляция по индексу PCE, который Федеральная резервная система (ФРС) использует как ключевой ориентир, достигла 3,5% — максимума почти за три года.
Бывший министр финансов и председатель ФРС Джанет Йеллен сравнивала агрессивную кампанию президента Дональда Трампа по снижению процентных ставок с целью уменьшения стоимости госдолга с риторикой банановой республики.
ФРС в конце апреля сохранила ставку на уровне 3,5−3,75% годовых. Крупнейший в мире облигационный инвестфонд Pimco в мае не исключил повышение ключевой ставки на фоне последствий войны с Ираном и роста цен на энергоносители.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».