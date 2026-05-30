Казахстанцам спишут около 1 млн штрафов на 17 млрд тенге: МВД сделало заявление об амнистии

«Законопроект направлен на создание условий для возвращения в социум граждан, доказавших готовность соблюдать установленные нормы и вести правопослушный образ жизни. Вместе с тем проведение амнистии не повлечет рисков для общественной безопасности, поскольку законопроект предусматривает четкие ограничения и исключения. Действие амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних. Кроме того, амнистия не будет применяться в случаях рецидива», — заверил заместитель начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермек Шульден.