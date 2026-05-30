Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцам спишут около 1 млн штрафов на 17 млрд тенге: МВД сделало заявление об амнистии

В МВД разъяснили, кто может попасть под уголовную и административную амнистии в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на информационный медиапортал министерства Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в МВД, будущая амнистия будет распространяться как на уголовные, так и на административные правонарушения. Административная амнистия В полиции напомнили, что административная амнистия в истории независимого Казахстана проводится впервые. По линии МВД уголовная амнистия коснется лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.

Она также может быть применена к осужденным за преступления средней тяжести, если ущерб отсутствует или полностью возмещен. Для отдельных категорий лиц предусмотрено сокращение срока наказания в зависимости от тяжести преступления и поведения осужденного.

Меры уголовной амнистии могут коснуться свыше 15 тыс.человек, в том числе 1,5 тысячи осужденных, находящихся в исправительных учреждениях.

«Законопроект направлен на создание условий для возвращения в социум граждан, доказавших готовность соблюдать установленные нормы и вести правопослушный образ жизни. Вместе с тем проведение амнистии не повлечет рисков для общественной безопасности, поскольку законопроект предусматривает четкие ограничения и исключения. Действие амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних. Кроме того, амнистия не будет применяться в случаях рецидива», — заверил заместитель начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермек Шульден.

Отмечается, что амнистия охватит 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях, относящиеся к компетенции 15 государственных органов. В рамках административной амнистии предусматривается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей), от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершенные включительно до 24:00 часов 17 марта 2026 года.

Кроме того, снижение финансовой нагрузки на население и субъекты предпринимательства, а также на стимулирование их дальнейшей экономической активности. Только по линии МВД эта мера затронет порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге.

«Амнистия носит взвешенный характер и не распространяется на правонарушения, создающие угрозу жизни людей и общественному порядку. В их числе — незаконный оборот оружия и наркотиков, грубые нарушения ПДД (вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав), а также повторные правонарушения и дела, рассматриваемые судами. Таким образом, проведение административной амнистии не окажет негативного влияния на действующие механизмы контроля и уровень общественной безопасности. Контроль за соблюдением правопорядка на дорогах и в общественных местах будет сохранен в полном объеме», — отметил спикер.