Казахстанцам спишут около 1 млн штрафов на 17 млрд тенге: МВД сделало заявление об амнистии

Как сообщили в МВД, будущая амнистия будет распространяться как на уголовные, так и на административные правонарушения. Административная амнистия В полиции напомнили, что административная амнистия в истории независимого Казахстана проводится впервые. По линии МВД уголовная амнистия коснется лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.
Она также может быть применена к осужденным за преступления средней тяжести, если ущерб отсутствует или полностью возмещен. Для отдельных категорий лиц предусмотрено сокращение срока наказания в зависимости от тяжести преступления и поведения осужденного.
«Законопроект направлен на создание условий для возвращения в социум граждан, доказавших готовность соблюдать установленные нормы и вести правопослушный образ жизни. Вместе с тем проведение амнистии не повлечет рисков для общественной безопасности, поскольку законопроект предусматривает четкие ограничения и исключения. Действие амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних. Кроме того, амнистия не будет применяться в случаях рецидива», — заверил заместитель начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермек Шульден.
Отмечается, что амнистия охватит 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях, относящиеся к компетенции 15 государственных органов. В рамках административной амнистии предусматривается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей), от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершенные включительно до 24:00 часов 17 марта 2026 года.
Кроме того, снижение финансовой нагрузки на население и субъекты предпринимательства, а также на стимулирование их дальнейшей экономической активности. Только по линии МВД эта мера затронет порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге.
«Амнистия носит взвешенный характер и не распространяется на правонарушения, создающие угрозу жизни людей и общественному порядку. В их числе — незаконный оборот оружия и наркотиков, грубые нарушения ПДД (вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав), а также повторные правонарушения и дела, рассматриваемые судами. Таким образом, проведение административной амнистии не окажет негативного влияния на действующие механизмы контроля и уровень общественной безопасности. Контроль за соблюдением правопорядка на дорогах и в общественных местах будет сохранен в полном объеме», — отметил спикер.