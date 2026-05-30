В Рыбинске Ярославской области прошел тренинг по адаптации в коллективе

Слушателям рассказали, какого стиля поведения стоит придерживаться во время испытательного срока.

Источник: Национальные проекты России

Безработные жители города Рыбинска Ярославской области посетили тренинг по адаптации в трудовом коллективе. Он прошел по национальному проекту «Кадры», сообщили в правительстве региона.

Тренинг провела карьерный консультант Мария Коваль. Слушателям рассказали, какого стиля поведения стоит придерживаться во время испытательного срока, как общаться с коллегами и выстраивать внешние коммуникации, как получить обратную связь от работодателя.

«Наши специалисты в своей работе не ограничиваются только инструкциями и регламентами. Поэтому мы организуем такие круглые столы, приглашаем экспертов. Мы готовы помочь людям, ищущим работу, стать по-настоящему конкурентоспособными на рынке труда, получить новые знания и навыки, успешно пройти адаптацию на новом рабочем месте и построить карьеру», — отметила директор центра занятости населения Ярославской области Людмила Миронова.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.