Нижегородцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Семейная память»

Жители Нижегородской области приглашаются к участию во Всероссийском исследовательском конкурсе «Семейная память»: он посвящен изучению биографии семей и их связи с историей Отечества. Об этом сообщает Движение Первых.
Конкурс будет включать две номинации. В рамках «Творческого проекта» участники смогут задействовать для раскрытия темы интересующие их формы искусства, включая литературное произведение и живопись. А «Исследовательский проект», как следует из названия, предполагает изучение истории, в том числе работу с документами.
Подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе можно до сентября 2026 года. Список финалистов будет сформирован в середине осени, тогда же для них организуют итоговые состязания и выберут победителей. Ставшие лучшими по результатам мероприятия отправятся в патриотические туры.
