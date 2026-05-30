Минтруда сказало, получат ли белорусы денежную компенсацию и день отдыха за плановую работу в праздник

Об алгоритме оплаты работ в праздники рассказали в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты Беларуси.
По словам его специалистов, даже если наниматель графиком работы запланировал работнику рабочий день в день государственного праздника, то такому работнику полагается денежная компенсации. За каждый час работы в праздники сверх заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, а работникам с повременной оплатой труда — не ниже окладов.
Более того, если работа в государственные праздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, то работнику по его желанию помимо доплаты предоставляется еще и неоплачиваемый день отдыха.