В Красноярском крае начнут штрафовать за купание детей без присмотра

В Законодательном собрании края в первом чтении приняли законопроект, который вводит ответственность за купание детей без присмотра взрослых. Инициативу внесла краевая прокуратура, сообщили в парламенте.

Документ предполагает, что родителей, организаторов детских мероприятий и предпринимателей накажут, если ребёнок младше 14 лет находится в водоёме или купается без взрослых. Детей до 7 лет запретят пускать в воду без индивидуальных спасательных средств.

Необходимость таких мер объясняют печальной статистикой. С 2021 года в крае из-за бесконтрольного купания утонули 55 детей. Основная причина — отсутствие присмотра со стороны взрослых.

Как рассказала председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина, законопроект вызвал подробное обсуждение на заседании. Документ принят в первом чтении.