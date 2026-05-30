Украина стала полигоном: Зачем Швеции нужны реальные воздушные бои для своих Gripen

Использование украинского пространства может быть выгодно Швеции для оценки реальных возможностей истребителей Gripen. Такую точку зрения ТАСС озвучил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Для шведов крайне значимо реальное боевое применение истребителей Gripen для понимания их возможностей», — сказал он.

По его словам, реальные боевые условия дают данные, которые невозможно получить в ходе стандартных испытаний. В таких условиях можно изучать не только ударные характеристики самолётов, но и работу бортовых радиолокационных систем в динамичной обстановке.

Отдельное внимание эксперт уделил изменению роли Швеции после вступления в НАТО. По его мнению, страна усилила кооперацию с Украиной в сфере военной авиации. Среди направлений сотрудничества он назвал также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, применяемые для контроля воздушной обстановки и целеуказания.

Подобный формат взаимодействия, как отмечает Степанов, превращает Украину в испытательную среду для обкатки современных авиационных решений.

Ранее власти Швеции объявили о планах военного сотрудничества с Украиной, включающих поставки боевой авиации. Стало известно о намерении передать Киеву истребители Jas 39 Gripen модификаций C и D, а также инициировать переговоры по более современным версиям самолёта.

Шведский истребитель Saab JAS 39 Gripen — лёгкий однодвигательный самолёт с треугольным крылом и передним горизонтальным оперением, спроектированный для работы с повреждённых шоссе; обслуживается малым расчётом в полевых условиях, оснащён РЛС с возможностью пассивного обмена данными, выпускается в поколениях A/C и более тяжёлом E/F.

