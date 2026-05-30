СКР добился выплаты задержанных зарплат сотрудникам пермской компании

Следственный отдел по Индустриальному району СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении генерального директора местной организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). Как сообщает пресс-служба ведомства, работодатель задолжал перед сотрудниками компании заработную плату на сумму более 5,5 млн руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что руководитель общества, действуя из личной заинтересованности и при наличии реальной финансовой возможности, не обеспечил своевременную выплату зарплаты 24 подчиненным за период с августа 2025 года по май текущего года.

Уголовное дело прекращено на основании примечания к ст. 145.1 УК РФ в связи с погашением задолженности работодателем.