Из-за солнца? Учёный Коваленко предположил, почему мутировал хантавирус

Не успели люди распрощаться с ковидной пандемией, как на медицинском горизонте замаячила новая угроза. Она связана с мутирующим хантавирусом, который получил название Андес.

Учёный-физик, кандидат технических наук, эксперт спецлаборатории «Биофизика-33», полковник запаса Владимир Коваленко предположил, что мутация хантавируса была спровоцирована необычными процессами, протекающими в последние два года на Солнце, а также усиливающимися геомагнитными бурями. Подробности — в материале rostov.aif. ru.

Солнечный удар.

Хантавирусы — группа вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтвердила, что все случаи заболевания были вызваны штаммом хантавируса Андес (Andes), который, в отличие от других подтипов, передаётся от человека к человеку.

«Сотрудники спецлаборатории выявили механизмы воздействия магнитных и электромагнитных полей на различные вирусы, бактерии и грибки. При таком воздействии развитие этих микрообъектов может либо стимулироваться, либо замедляться, вплоть до их полного уничтожения», — рассказал учёный.

Он отметил, что также наблюдались генные мутации. Исходя из этого, появилось мнение, что и мутация хантавируса произошла из-за внешнего воздействия.

«Эти процессы сейчас начали оказывать негативное влияние на флору и фауну, а также на организм человека», — говорит Владимир Александрович.

Учёный предположил, что «солнечные удары» привели хантавирус к мутации и сделали его передачу от человека к человеку вполне реальной.

«Андес может скрытно, без проявления клинических признаков, находиться в организме заразившегося человека и тем самым незаметно проникать в организм других людей», — рассказал Коваленко.

Учёный отметил, что неизвестно, какие ещё сюрпризы преподнесёт мутировавший вирус.

Три смерти.

Напомним, что вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Пассажиры были эвакуированы.

Угрозы распространения хантавирусов в России нет, вероятность, что россияне, присутствовавшие на нидерландском лайнере, где произошла вспышка, привезут вирус в РФ, тоже мала. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Слухи ходят, что там и наши люди были. Если даже и были, ничего страшного нет. Дай бог им не заболеть, а все остальное — мы разберемся. Так что нам угрозы нет никакой. Я думаю, что мы справимся, не переживайте», — сказал Онищенко.