Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы Нижний Новгород — Анталья и обратно отменили 30 мая

Авиакомпания Air Anka отменила рейсы в обоих направлениях.

Источник: Комсомольская правда

30 мая были отменены авиарейсы между Нижним Новгородом и турецкой Антальей. Из расписания исчезли перелеты авиакомпании Air Anka в обоих направлениях, сообщается на сайте аэропорта Чкалов.

Отменен рейс 6K-1122, который должен был отправиться из аэропорта Антальи в 08:25 и прибыть в Нижний Новгород в 12:55. Также не состоится обратный рейс 6K-1123. По расписанию воздушное судно должно было вылететь из аэропорта Чкалов в 14:05 и приземлиться в Анталье в 18:35 по местному времени.

Причины отмены перелетов на данный момент не уточняются. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за изменениями в расписании и заранее проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.

Актуальную информацию можно получить на официальном сайте аэропорта, а также у представителей авиаперевозчика.