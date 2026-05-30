Рейсы Нижний Новгород — Анталья и обратно отменили 30 мая

Отменен рейс 6K-1122, который должен был отправиться из аэропорта Антальи в 08:25 и прибыть в Нижний Новгород в 12:55. Также не состоится обратный рейс 6K-1123. По расписанию воздушное судно должно было вылететь из аэропорта Чкалов в 14:05 и приземлиться в Анталье в 18:35 по местному времени.