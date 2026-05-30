В Таганроге расширили режим ЧС после ночной атаки БПЛА

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Локальный режим ЧС расширен в Таганроге Ростовской области после ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.
В субботу утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении почти 50 БПЛА над Ростовской областью за ночь. По его словам, в результате атаки на Таганрог пострадали два человека, они были доставлены в больницу.
«Приняли решение расширить границы режима ЧС, введенного 27 мая», — написала глава города в своем Telegram-канале.
По ее словам, пострадали коммерческие организации, социальный объект, а также в жилых помещениях нескольких домов были выбиты стекла, поврежден автомобиль.
«На данный момент в службу экстренного реагирования 112 поступило 21 обращение от жителей о повреждении стекол в зданиях и сооружениях. Специалисты приступили к обследованию жилых помещений и коммерческих объектов для оценки нанесенного ущерба. Все поступившие обращения будут отработаны, комиссии выйдут по каждому адресу», — добавила она.
Кроме того, в одном из детских садов города было повреждено окно, работы по восстановлению будут выполнены в ближайшие дни, уточнила Камбулова. По ее словам, дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детского сада.
Режим ЧС был введен в среду после воздушной атаки БПЛА на город.