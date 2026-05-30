Разработан алгоритм для полностью безопасной реабилитации на экзоскелетах

Главная проблема активных экзоскелетов — риск пересечения звеньев механизма в пространстве, что при некорректной работе привода может привести к травмам пациента. Исследователи ТГТУ решили ее, объединив сложное математическое моделирование с высокопроизводительной 3D-симуляцией. «Для этого система проанализировала свыше 758 млн пространственных положений экзоскелета. Алгоритм отсеял потенциально опасные конфигурации и сформировал абсолютно безопасную матрицу состояний. Кроме того, пневматический привод аппарата работает как естественный физический демпфер, безопасно поглощая внезапные мышечные спазмы», — уточнили в ТГТУ.