Мэр Хабаровска поздравил молодоженов, заключивших брак накануне 168-летия Хабаровска. Торжественная церемония регистрации браков в честь Дня города состоялась в администрации краевого центра, где семейные союзы заключили шесть пар, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«День вашего бракосочетания совпал с Днём рождения нашего любимого города Хабаровска. Пусть этот день станет ярким и незабываемым началом вашей семейной истории. Вступайте в новую жизнь, крепко держась за руки, будьте самыми любимыми и дорогими друг для друга людьми и цените каждое мгновение, проведённое вместе. Пусть исполнится всё, что вы сегодня себе загадаете, и что пожелают вам близкие и друзья, а ваше семейное счастье будет неразрывно связано с Хабаровском — городом, в котором вы сказали друг другу самые важные и сокровенные слова!», — обратился к молодоженам мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Во время мероприятия глава города вручил им первый семейный документ — свидетельство о государственной регистрации брака.
Амур не ошибается: 6 пар сказали «Да» на массовой регистрации брака в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Также на церемонию пригласили пары, которые прожили вместе более полувека — в этом году их было пять. Им вручили памятный знак «За супружеское долголетие».
«Ежегодно по традиции в День города мы проводим торжественную церемонию заключения брака во всех пяти районных отделах ЗАГСа. В этом году бракосочетание было приурочено к Дню рождения Хабаровска у 44 пар. Также в районных отделах мы вручили правительственные знаки “За супружеское долголетие” 16 парам, прожившим в браке полвека. Очень приятно видеть, что в этот двойной праздник и у молодых, и у юбиляров как-то по-особому светятся глаза», — отметила начальник городского отдела ЗАГС Ольга Воронина.