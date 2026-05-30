Морской музей Владивостока будет радовать редкими экспонатами

Работа над созданием Морского музея в столице Приморья активно продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева. Накануне прошла церемония передачи реликвий, связанных с капитаном Юлием Филичевым, посвятившем Арктике более полувека.
Морской музей задумывался не просто как коллекция, а как собрание живых историй людей, покоривших стихию океана. Невестка капитана, учёный секретарь ВВГУ Татьяна Филичева поведала музейщикам интересные факты. Впервые Юлий Петрович прошёл Северным морским путём в 1951 году. Он лично принимал на верфях ледоколы «Владивосток» и «Ермак».
«Он провёл две сложнейшие ледокольные арктические навигации второй половины ХХ века», — обозначила Татьяна Филичева. Она напомнила, как во время навигации 1983 года, десятки судов, двигаясь в Восточном секторе Арктики, оказались в плену крепких льдов. Теплоход «Нина Сагайдак» не спасли, зато избежали гибели людей.
Капитан имел многочисленные награды, в дар будущему музею был передан знак «Почётный полярник», это первый подобный раритет коллекции. Кроме того, музей получил серию фотографий ледокольного капитана, его почётные грамоты, штурманские карты, судовые радиограммы. Сохранились чайная и кофейная пары из сервиза ледокола «Ермак».
«Карты, как и было тогда положено, разрисованы цветными карандашами. Их смогут расшифровать только профессионалы. Документы свидетельствуют о том, насколько сложны были арктические походы. Ледокольная школа дальнего Востока заслуженно была признана одной из ведущих в мире», — отметила Татьяна Филичева.
«Создание Морского музея — большая и сложная работа, в которой музейщики в одиночку ничего не решат. Но наша позиция неизменна. А мысль и мечта — материальны», — подчеркнула директор музея Арсеньева Анна Синявина.