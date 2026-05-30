В Пермском зоопарке — настоящий беби-бум

Знакомим с новыми обитателями, появившимися на свет этой весной.

Источник: Комсомольская правда

Этой весной в Пермском зоопарке настоящий беби-бум: сразу у нескольких семейств произошло пополнение.

В семье шотландских хайлендов родился бычок. Его длинная, густая шерсть делает малыша похожим на пушистую игрушку. Также на свет появился олененок у северных оленей — малыш с большим аппетитом уплетает свежие веники.

Настоящий рекорд установлен в семействе гиеновидных собак: впервые в истории зоопарка у них родилось сразу пять щенков. Сейчас малышам по полтора месяца, они следуют за мамой по пятам и учатся повадкам хищников.

Стали родителями и другие обитатели: игрунки Жоффруа, краснорукие тамарины и кошачьи лемуры.

— Все малыши чувствуют себя отлично. Они уже начали выходить на прогулки и знакомиться с гостями. Это стоит увидеть своими глазами. Приходите в зоопарк, — пригласил пермяков и гостей города губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем МАХ-канале.