Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тверской области прошел первый этап семейного фестиваля по финграмотности

Участие в состязании приняли 46 семей.

Источник: Национальные проекты России

Первый этап Верхневолжского семейного фестиваля по финансовой грамотности состоялся в Тверской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.

Участие в состязании приняли 46 семей — многодетных, молодых, участников СВО, а также семьи, члены которых имеют ограничения по здоровью. Они смогли проявить свою находчивость и применить знания в решении практических задач по финансовой грамотности.

По результатам первого этапа победителями признана семья Симкиных из Твери. Второй этап пройдет в июне и предполагает создание творческих работ на тему финансов в домашних условиях. Финальный этап запланирован на сентябрь.

«Верхневолжский семейный фестиваль не имеет аналогов в нашей стране. Объединив представителей разных возрастов со всех уголков тверской земли, он позволяет участникам совместить получение полезных знаний с творческим самовыражением, помогает выработать навыки ответственного и безопасного распоряжения денежными средствами. Уверен, что фестиваль запомнится каждому насыщенной программой и, конечно, теплым и дружеским общением», — отметил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.