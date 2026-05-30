В Тверской области прошел первый этап семейного фестиваля по финграмотности

Первый этап Верхневолжского семейного фестиваля по финансовой грамотности состоялся в Тверской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Участие в состязании приняли 46 семей — многодетных, молодых, участников СВО, а также семьи, члены которых имеют ограничения по здоровью. Они смогли проявить свою находчивость и применить знания в решении практических задач по финансовой грамотности.
По результатам первого этапа победителями признана семья Симкиных из Твери. Второй этап пройдет в июне и предполагает создание творческих работ на тему финансов в домашних условиях. Финальный этап запланирован на сентябрь.
«Верхневолжский семейный фестиваль не имеет аналогов в нашей стране. Объединив представителей разных возрастов со всех уголков тверской земли, он позволяет участникам совместить получение полезных знаний с творческим самовыражением, помогает выработать навыки ответственного и безопасного распоряжения денежными средствами. Уверен, что фестиваль запомнится каждому насыщенной программой и, конечно, теплым и дружеским общением», — отметил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.