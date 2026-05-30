Кому оплачивать исследования прорывных лекарств

Сегодня лишь три отечественных производителя сходу готовы претендовать на помощь Минпромторга. Два препарата зарегистрированы в 2024 году, один — в 2025-м. Ими лечат больных в России, но продаж за границу пока нет. Нам объясняют, что сначала надо насытить внутренний рынок, что международная регистрация — процесс непростой. И все же от лекарств, гордо названных прорывными, невольно ждешь чего-то большего. Очень не хочется, чтобы все свелось к ежегодным хлопотам по включению лекарств в льготный список из-за формального соответствия критериям «инновационности».