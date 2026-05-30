ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей, турнирная таблица и результаты

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Игры мундиаля примут 16 городов. В США матчи состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. В Мексике это Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, от Канады представлены два города — Торонто и Ванкувер.
Впервые в истории турнира участие примут 48 команд и пройдёт 104 матча. Также, согласно новому формату, теперь команды будут поделены на 12 групп. Сборные, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших команд, ставшие третьими, попадут в плей-офф. Всего будет 32 участника в играх на вылет.
Стадионы ЧМ-2026.
Стадионы в США.
«Метлайф стэдиум» / MetLife Stadium.
(Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси).
«Эй-ти-энд-ти стэдиум» / AT&T Stadium.
(Арлингтон, штат Техас).
«Эрроухед стэдиум» / Arrowhead Stadium.
(Канзас-Сити, штат Миссури).
«Мерседес-Бенц стэдиум» / Mercedes-benz.
(Атланта, штат Джорджия).
«Люмен Филд» / Lumen field.
(Сиэтл, штат Вашингтон).
«Ливайс стэдиум» / Levi’s.
(Санта-Клара, штат Калифорния).
«Эн-ар-джи cтэдиум» / NRG Stadium.
(Хьюстон, штат Техас).
«Соу-Фай» / SoFi.
(Инглвуд, штат Калифорния).
«Линкольн Файненшл филд» / Lincoln Financial Field.
(Филадельфия, штат Пенсильвания).
«Джилетт стэдиум» / Gillette Stadium.
(Фоксборо, штат Массачусетс).
«Хард-рок стэдиум» / HARD ROCK.
(Майами-Гарденс, штат Флорида).
Стадионы в Мексике.
«Ацтека» / Estadio Azteca (Estadio Banorte).
(Мехико).
«Эстадио Бе-бе-ви-эй» / BBVA.
(Гуадалупе, штат Нуэво-Леон).
«Акрон» / AKRON.
(Сапопан, штат Халиско).
Стадионы в Канаде.
«Би-Си плэйс» / BC Place.
(Ванкувер, провинция Британская Колумбия).
«БМО Филд» / BMO Field.
(Торонто, провинция Онтарио).
Группы ЧМ-2026.
Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.
Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина.
Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот‑д’Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция.
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Кабо‑Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак.
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго.
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Полное расписание матчей ЧМ-2026 (групповой этап).
Групповой этап, 1-й тур.
11 июня (четверг).
22:00 (время здесь и далее московское). Группа A. Мексика — ЮАР (место проведения — Мехико, Мексика).
12 июня (пятница).
05:00. Группа А. Южная Корея — Чехия (Сапопан, Мексика).
22:00. Группа В. Канада — Босния и Герцеговина (Торонто, Канада).
13 июня (суббота).
04:00. Группа D. США — Парагвай (Лос-Анджелес, США).
22:00. Группа В. Катар — Швейцария (Санта-Клара, США).
14 июня (воскресенье).
01:00. Группа С. Бразилия — Марокко (Нью-Джерси, США).
04:00. Группа С. Гаити — Шотландия (Фоксборо, США).
07:00. Группа D. Австралия — Турция (Ванкувер, Канада).
20:00. Группа Е. Германия — Кюрасао (Хьюстон, США).
23:00. Группа F. Нидерланды — Япония (Арлингтон, США).
15 июня (понедельник).
02:00. Группа Е. Кот-д’Ивуар — Эквадор (Филадельфия, США).
05:00. Группа F. Швеция — Тунис (Гуадалупе, Мексика).
19:00. Группа Н. Испания — Кабо-Верде (Атланта, США).
22:00. Группа G. Бельгия — Египет (Сиэтл, США).
16 июня (вторник).
01:00. Группа Н. Саудовская Аравия — Уругвай (Майами, США).
04:00. Группа G. Иран — Новая Зеландия (Лос-Анджелес, США).
22:00. Группа I. Франция — Сенегал (Нью-Джерси, США).
17 июня (среда).
01:00. Группа I. Ирак — Норвегия (Фоксборо, США).
04:00. Группа J. Аргентина — Алжир (Канзас-Сити, США).
07:00. Группа J. Австрия — Иордания (Санта-Клара, США).
20:00. Группа K. Португалия — ДР Конго (Хьюстон, США).
23:00. Группа L. Англия — Хорватия (Арлингтон, США).
18 июня (четверг).
02:00. Группа L. Гана — Панама (Торонто, Канада).
05:00. Группа K. Узбекистан — Колумбия (Мехико, Мексика).
2-й тур.
18 июня (четверг).
19:00. Группа A. Чехия — ЮАР (Атланта, США).
22:00. Группа A. Швейцария — Босния и Герцеговина (Лос-Анджелес, США).
19 июня (пятница).
01:00. Группа B. Канада — Катар (Ванкувер, Канада).
04:00. Группа A. Мексика — Южная Корея (Сапопан, Мексика).
22:00. Группа D. США — Австралия (Сиэтл, США).
20 июня (суббота).
01:00. Группа C. Шотландия — Марокко (Фоксборо, США).
04:00. Группа C. Бразилия — Гаити (Филадельфия, США).
07:00. Группа D. Турция — Парагвай (Санта-Клара, США).
20:00. Группа F. Нидерланды — Швеция (Хьюстон, США).
23:00. Группа E. Германия — Кот-д’Ивуар (Торонто, Канада).
21 июня (воскресенье).
03:00. Группа E. Эквадор — Кюрасао (Канзас-Сити, США).
07:00. Группа F. Тунис — Япония (Гуадалупе, Мексика).
19:00. Группа H. Испания — Саудовская Аравия (Атланта, США).
22:00. Группа G. Бельгия — Иран (Лос-Анджелес, США).
22 июня (понедельник).
01:00. Группа H. Уругвай — Кабо-Верде (Майами, США).
04:00. Группа G. Новая Зеландия — Египет (Ванкувер, Канада).
20:00. Группа J. Аргентина — Австрия (Арлингтон, США).
23 июня (вторник).
00:00. Группа I. Франция — Ирак (Филадельфия, США).
03:00. Группа I. Норвегия — Сенегал (Торонто, Канада).
06:00. Группа J. Иордания — Алжир (Санта-Клара, США).
20:00. Группа К. Португалия — Узбекистан (Хьюстон, США).
23:00. Группа L. Англия — Гана (Фоксборо, США).
24 июня (среда).
02:00. Группа L. Панама — Хорватия (Фоксборо, США).
05:00. Группа K. Колумбия — ДР Конго (Сапопан, Мексика).
3-й тур.
24 июня (среда).
22:00. Группа B. Канада — Швейцария (Ванкувер, Канада).
22:00. Группа B. Босния и Герцеговина — Катар (Сиэтл, США).
25 июня (четверг).
01:00. Группа C. Марокко — Гаити (Атланта, США).
01:00. Группа C. Шотландия — Бразилия (Майами, США).
04:00. Группа A. Мексика — Чехия (Мехико, Мексика).
04:00. Группа A. ЮАР — Южная Корея (Гуадалупе, Мексика).
23:00. Группа E. Эквадор — Германия (Нью-Джерси, США).
23:00. Группа E. Кюрасао — Кот-д’Ивуар (Филадельфия, США).
26 июня (пятница).
02:00. Группа F. Тунис — Нидерланды (Канзас-Сити, США).
02:00. Группа F. Япония — Швеция (Арлингтон, США).
05:00. Группа D. США — Турция (Лос-Анджелес, США).
05:00. Группа D. Парагвай — Австралия (Санта-Клара, США).
22:00. Группа I. Норвегия — Франция (Фоксборо, США).
22:00. Группа I. Сенегал — Ирак (Торонто, Канада).
27 июня (суббота).
03:00. Группа H. Уругвай — Испания (Сапопан, Мексика).
03:00. Группа H. Кабо-Верде — Саудовская Аравия (Хьюстон, США).
06:00. Группа G. Новая Зеландия — Бельгия (Ванкувер, Канада).
06:00. Группа G. Египет — Иран (Сиэтл, США).
28 июня (воскресенье).
00:00. Группа L. Панама — Англия (Нью-Джерси, США).
00:00. Группа L. Хорватия — Гана (Филадельфия, США).
02:30. Группа K. Колумбия — Португалия (Майами, США).
02:30. Группа К. ДР Конго — Узбекистан (Атланта, США).
05:00. Группа J. Алжир — Австрия (Канзас-Сити, США).
05:00. Группа J. Иордания — Аргентина (Арлингтон, США).
Всего на групповом этапе состоится 72 матча.
Расписание и сетка плей-офф ЧМ-2026.
1/16 финала.
28 июня (воскресенье).
22:00 (здесь и далее время московское). Матч № 73. Второе место в группе A — второе место в группе B.
29 июня (понедельник).
20:00. Матч № 74. Победитель группы E — 3-е место в группе A/B/C/D/F.
23:30. Матч № 75. Победитель группы F — второе место в группе C.
30 июня (вторник).
04:00. Матч № 76. Победитель группы C — второе место в группе F.
20:00. Матч № 77. Победитель группы I — 3-е место в группе C/D/F/G/H.
1 июля (среда).
00:00. Матч № 78. Второе место в группе E — второе место в группе I.
04:00. Матч № 79. Победитель группы A — 3-е место в группе C/E/F/H/I.
19:00. Матч № 80. Победитель группы L — 3-е место в группе E/H/I/J/K.
23:00. Матч № 81. Победитель группы D — 3-е место в группе B/E/F/I/J.
2 июля (четверг).
03:00. Матч № 82. Победитель группы G — 3-е место в группе A/E/H/I/J.
22:00. Матч № 83. Второе место в группе K — второе место в группе L.
3 июля (пятница).
02:00. Матч № 84. Победитель группы H — второе место в группе J.
06:00. Матч № 85. Победитель группы B — 3-е место в группе E/F/G/I/J.
21:00. Матч № 86. Победитель группы J — второе место в группе H.
01:00. Матч № 87. Победитель группы K — 3-е место в группе D/E/I/J/L.
04:30. Матч № 88. Второе место в группе D — второе место в группе G.
⅛ финала.
4 июля (суббота).
20:00. Матч № 89. Победитель матча № 74 — победитель матча № 77.
5 июля (воскресенье).
00:00. Матч № 90. Победитель матча № 73 — победитель матча № 75.
23:00. Матч № 91. Победитель матча № 76 — победитель матча № 78.
6 июля (понедельник).
03:00. Матч № 92. Победитель матча № 79 — победитель матча № 80.
22:00. Матч № 93. Победитель матча № 83 — победитель матча № 84.
7 июля (вторник).
03:00. Матч № 94. Победитель матча № 81 — победитель матча № 82.
19:00. Матч № 95. Победитель матча № 86 — победитель матча № 88.
23:00. Матч № 96. Победитель матча № 85 — победитель матча № 87.
Четвертьфинал.
9 июля (четверг).
23:00. Матч № 97. Победитель матча № 89 — победитель матча № 90.
10 июля (пятница).
22:00. Матч № 98. Победитель матча № 93 — победитель матча № 94.
12 июля (воскресенье).
00:00. Матч № 99. Победитель матча № 91 — победитель матча № 92.
04:00. Матч № 100. Победитель матча № 95 — победитель матча № 96.
Полуфинал.
14 июля (вторник).
22:00. Матч № 101. Победитель матча № 97 — победитель матча № 98.
15 июля (среда).
22:00. Матч № 102. Победитель матча № 99 — победитель матча № 100.
18 июля (суббота).
00:00. Матч № 103. Игра за третье место.
19 июля (воскресенье).
22:00. Матч № 104. Финал.
Где смотреть матчи ЧМ-2026 в России?
Российский телеканал «Матч ТВ» покажет все игры чемпионата мира по футболу 2026 года. Основные встречи в прямом эфире пройдут на основном канале «Матч ТВ», а часть игр можно будет посмотреть на платных тематических каналах «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3».
Кроме того, в прямом эфире матчи ЧМ-2026 будут доступны на сайтах matchtv.ru и Sportbox.ru.
Часто задаваемые вопросы (FAQ).
Когда начинается ЧМ-2026?
Чемпионат мира стартует 11 июня 2026 года и продлится до 19 июля.
Где пройдёт финал ЧМ-2026?
Финал чемпионата мира по футболу пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), который расположен недалеко от Нью-Йорка. Арена «Метлайф», вмещающая 82 500 зрителей, во время турнира будет именоваться как New York New Jersey Stadium.
Сколько всего матчей на ЧМ-2026?
На чемпионате мира будет сыграно 104 матча вместо привычных 64. Это связано с расширением состава участников до 48 команд.
Кто фавориты чемпионата мира — 2026?
Основными фаворитами ЧМ-2026 считаются сборные Франции, Испании и Аргентины. Также высокие шансы на победу, по мнению букмекеров и экспертов, в турнире имеют Англия, Бразилия и Германия.
Какой новый формат ЧМ-2026?
Новый формат турнира отличается от предыдущего. Раньше 32 команды были поделены на 8 групп по 4 сборные, а сейчас 48 участников разбиты на 12 групп.
Групповой этап пройдёт по классической схеме (каждая команда проведёт по три матча внутри квартета). Сборные, занявшие первые и вторые места, выйдут из групп напрямую. К ним присоединятся 8 лучших сборных из числа занявших третье место. Таким образом, всего в плей-офф будет 32 участника.
Почему в ЧМ-2026 не участвует сборная России?
Сборная России по футболу не была допущена до отборочного турнира чемпионата мира-2026 из-за санкций. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой.
Для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере?
Чемпионат мира станет последним в карьере для Криштиану Роналду (41 год, Португалия), Лионеля Месси (38 лет, Аргентина), Неймара (34 года, Бразилия), Мануэля Нойера (40 лет, Германия), Луки Модрича (40 лет, Хорватия).
Есть ли приложение с расписанием?
Да, есть официальное приложение (ФИФА) FIFA, где есть полное расписание.
Заключение.
Чемпионат мира 2026 года войдёт в историю не только как первый турнир трёх стран — США, Мексики и Канады, — но и как грандиозное прощание с эпохой. Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Лука Модрич, Мануэль Нойер и другие звёзды футбола выйдут на поле мундиаля в последний раз, чтобы подарить болельщикам незабываемые мгновения и поставить красивую точку в своей легендарной карьере.
Также расширенный формат турнира с участием 48 команд даёт шанс заявить о себе целым сборным, которые раньше оставались за бортом больших побед. Но именно сочетание традиции и обновления делает этот чемпионат уникальным.