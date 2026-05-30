ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей, турнирная таблица и результаты

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Игры мундиаля примут 16 городов. В США матчи состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. В Мексике это Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, от Канады представлены два города — Торонто и Ванкувер.