Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей, турнирная таблица и результаты

Life.ru представляет полный гид по чемпионату мира по футболу — 2026 с расписанием всех матчей, сетками и турнирными таблицами, а также актуальными данными о 48 командах и 12 группах.

6фотографий

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Игры мундиаля примут 16 городов. В США матчи состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. В Мексике это Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, от Канады представлены два города — Торонто и Ванкувер.

Впервые в истории турнира участие примут 48 команд и пройдёт 104 матча. Также, согласно новому формату, теперь команды будут поделены на 12 групп. Сборные, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших команд, ставшие третьими, попадут в плей-офф. Всего будет 32 участника в играх на вылет.

Стадионы ЧМ-2026.

Стадионы в США.

«Метлайф стэдиум» / MetLife Stadium.

(Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси).

«Эй-ти-энд-ти стэдиум» / AT&T Stadium.

(Арлингтон, штат Техас).

«Эрроухед стэдиум» / Arrowhead Stadium.

(Канзас-Сити, штат Миссури).

«Мерседес-Бенц стэдиум» / Mercedes-benz.

(Атланта, штат Джорджия).

«Люмен Филд» / Lumen field.

(Сиэтл, штат Вашингтон).

«Ливайс стэдиум» / Levi’s.

(Санта-Клара, штат Калифорния).

«Эн-ар-джи cтэдиум» / NRG Stadium.

(Хьюстон, штат Техас).

«Соу-Фай» / SoFi.

(Инглвуд, штат Калифорния).

«Линкольн Файненшл филд» / Lincoln Financial Field.

(Филадельфия, штат Пенсильвания).

«Джилетт стэдиум» / Gillette Stadium.

(Фоксборо, штат Массачусетс).

«Хард-рок стэдиум» / HARD ROCK.

(Майами-Гарденс, штат Флорида).

Стадионы в Мексике.

«Ацтека» / Estadio Azteca (Estadio Banorte).

(Мехико).

«Эстадио Бе-бе-ви-эй» / BBVA.

(Гуадалупе, штат Нуэво-Леон).

«Акрон» / AKRON.

(Сапопан, штат Халиско).

Стадионы в Канаде.

«Би-Си плэйс» / BC Place.

(Ванкувер, провинция Британская Колумбия).

«БМО Филд» / BMO Field.

(Торонто, провинция Онтарио).

Группы ЧМ-2026.

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина.

Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот‑д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо‑Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак.

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Полное расписание матчей ЧМ-2026 (групповой этап).

Групповой этап, 1-й тур.

11 июня (четверг).

22:00 (время здесь и далее московское). Группа A. Мексика — ЮАР (место проведения — Мехико, Мексика).

12 июня (пятница).

05:00. Группа А. Южная Корея — Чехия (Сапопан, Мексика).

22:00. Группа В. Канада — Босния и Герцеговина (Торонто, Канада).

13 июня (суббота).

04:00. Группа D. США — Парагвай (Лос-Анджелес, США).

22:00. Группа В. Катар — Швейцария (Санта-Клара, США).

14 июня (воскресенье).

01:00. Группа С. Бразилия — Марокко (Нью-Джерси, США).

04:00. Группа С. Гаити — Шотландия (Фоксборо, США).

07:00. Группа D. Австралия — Турция (Ванкувер, Канада).

20:00. Группа Е. Германия — Кюрасао (Хьюстон, США).

23:00. Группа F. Нидерланды — Япония (Арлингтон, США).

15 июня (понедельник).

02:00. Группа Е. Кот-д’Ивуар — Эквадор (Филадельфия, США).

05:00. Группа F. Швеция — Тунис (Гуадалупе, Мексика).

19:00. Группа Н. Испания — Кабо-Верде (Атланта, США).

22:00. Группа G. Бельгия — Египет (Сиэтл, США).

16 июня (вторник).

01:00. Группа Н. Саудовская Аравия — Уругвай (Майами, США).

04:00. Группа G. Иран — Новая Зеландия (Лос-Анджелес, США).

22:00. Группа I. Франция — Сенегал (Нью-Джерси, США).

17 июня (среда).

01:00. Группа I. Ирак — Норвегия (Фоксборо, США).

04:00. Группа J. Аргентина — Алжир (Канзас-Сити, США).

07:00. Группа J. Австрия — Иордания (Санта-Клара, США).

20:00. Группа K. Португалия — ДР Конго (Хьюстон, США).

23:00. Группа L. Англия — Хорватия (Арлингтон, США).

18 июня (четверг).

02:00. Группа L. Гана — Панама (Торонто, Канада).

05:00. Группа K. Узбекистан — Колумбия (Мехико, Мексика).

2-й тур.

18 июня (четверг).

19:00. Группа A. Чехия — ЮАР (Атланта, США).

22:00. Группа A. Швейцария — Босния и Герцеговина (Лос-Анджелес, США).

19 июня (пятница).

01:00. Группа B. Канада — Катар (Ванкувер, Канада).

04:00. Группа A. Мексика — Южная Корея (Сапопан, Мексика).

22:00. Группа D. США — Австралия (Сиэтл, США).

20 июня (суббота).

01:00. Группа C. Шотландия — Марокко (Фоксборо, США).

04:00. Группа C. Бразилия — Гаити (Филадельфия, США).

07:00. Группа D. Турция — Парагвай (Санта-Клара, США).

20:00. Группа F. Нидерланды — Швеция (Хьюстон, США).

23:00. Группа E. Германия — Кот-д’Ивуар (Торонто, Канада).

21 июня (воскресенье).

03:00. Группа E. Эквадор — Кюрасао (Канзас-Сити, США).

07:00. Группа F. Тунис — Япония (Гуадалупе, Мексика).

19:00. Группа H. Испания — Саудовская Аравия (Атланта, США).

22:00. Группа G. Бельгия — Иран (Лос-Анджелес, США).

22 июня (понедельник).

01:00. Группа H. Уругвай — Кабо-Верде (Майами, США).

04:00. Группа G. Новая Зеландия — Египет (Ванкувер, Канада).

20:00. Группа J. Аргентина — Австрия (Арлингтон, США).

23 июня (вторник).

00:00. Группа I. Франция — Ирак (Филадельфия, США).

03:00. Группа I. Норвегия — Сенегал (Торонто, Канада).

06:00. Группа J. Иордания — Алжир (Санта-Клара, США).

20:00. Группа К. Португалия — Узбекистан (Хьюстон, США).

23:00. Группа L. Англия — Гана (Фоксборо, США).

24 июня (среда).

02:00. Группа L. Панама — Хорватия (Фоксборо, США).

05:00. Группа K. Колумбия — ДР Конго (Сапопан, Мексика).

3-й тур.

24 июня (среда).

22:00. Группа B. Канада — Швейцария (Ванкувер, Канада).

22:00. Группа B. Босния и Герцеговина — Катар (Сиэтл, США).

25 июня (четверг).

01:00. Группа C. Марокко — Гаити (Атланта, США).

01:00. Группа C. Шотландия — Бразилия (Майами, США).

04:00. Группа A. Мексика — Чехия (Мехико, Мексика).

04:00. Группа A. ЮАР — Южная Корея (Гуадалупе, Мексика).

23:00. Группа E. Эквадор — Германия (Нью-Джерси, США).

23:00. Группа E. Кюрасао — Кот-д’Ивуар (Филадельфия, США).

26 июня (пятница).

02:00. Группа F. Тунис — Нидерланды (Канзас-Сити, США).

02:00. Группа F. Япония — Швеция (Арлингтон, США).

05:00. Группа D. США — Турция (Лос-Анджелес, США).

05:00. Группа D. Парагвай — Австралия (Санта-Клара, США).

22:00. Группа I. Норвегия — Франция (Фоксборо, США).

22:00. Группа I. Сенегал — Ирак (Торонто, Канада).

27 июня (суббота).

03:00. Группа H. Уругвай — Испания (Сапопан, Мексика).

03:00. Группа H. Кабо-Верде — Саудовская Аравия (Хьюстон, США).

06:00. Группа G. Новая Зеландия — Бельгия (Ванкувер, Канада).

06:00. Группа G. Египет — Иран (Сиэтл, США).

28 июня (воскресенье).

00:00. Группа L. Панама — Англия (Нью-Джерси, США).

00:00. Группа L. Хорватия — Гана (Филадельфия, США).

02:30. Группа K. Колумбия — Португалия (Майами, США).

02:30. Группа К. ДР Конго — Узбекистан (Атланта, США).

05:00. Группа J. Алжир — Австрия (Канзас-Сити, США).

05:00. Группа J. Иордания — Аргентина (Арлингтон, США).

Всего на групповом этапе состоится 72 матча.

Расписание и сетка плей-офф ЧМ-2026.

1/16 финала.

28 июня (воскресенье).

22:00 (здесь и далее время московское). Матч № 73. Второе место в группе A — второе место в группе B.

29 июня (понедельник).

20:00. Матч № 74. Победитель группы E — 3-е место в группе A/B/C/D/F.

23:30. Матч № 75. Победитель группы F — второе место в группе C.

30 июня (вторник).

04:00. Матч № 76. Победитель группы C — второе место в группе F.

20:00. Матч № 77. Победитель группы I — 3-е место в группе C/D/F/G/H.

1 июля (среда).

00:00. Матч № 78. Второе место в группе E — второе место в группе I.

04:00. Матч № 79. Победитель группы A — 3-е место в группе C/E/F/H/I.

19:00. Матч № 80. Победитель группы L — 3-е место в группе E/H/I/J/K.

23:00. Матч № 81. Победитель группы D — 3-е место в группе B/E/F/I/J.

2 июля (четверг).

03:00. Матч № 82. Победитель группы G — 3-е место в группе A/E/H/I/J.

22:00. Матч № 83. Второе место в группе K — второе место в группе L.

3 июля (пятница).

02:00. Матч № 84. Победитель группы H — второе место в группе J.

06:00. Матч № 85. Победитель группы B — 3-е место в группе E/F/G/I/J.

21:00. Матч № 86. Победитель группы J — второе место в группе H.

01:00. Матч № 87. Победитель группы K — 3-е место в группе D/E/I/J/L.

04:30. Матч № 88. Второе место в группе D — второе место в группе G.

⅛ финала.

4 июля (суббота).

20:00. Матч № 89. Победитель матча № 74 — победитель матча № 77.

5 июля (воскресенье).

00:00. Матч № 90. Победитель матча № 73 — победитель матча № 75.

23:00. Матч № 91. Победитель матча № 76 — победитель матча № 78.

6 июля (понедельник).

03:00. Матч № 92. Победитель матча № 79 — победитель матча № 80.

22:00. Матч № 93. Победитель матча № 83 — победитель матча № 84.

7 июля (вторник).

03:00. Матч № 94. Победитель матча № 81 — победитель матча № 82.

19:00. Матч № 95. Победитель матча № 86 — победитель матча № 88.

23:00. Матч № 96. Победитель матча № 85 — победитель матча № 87.

Четвертьфинал.

9 июля (четверг).

23:00. Матч № 97. Победитель матча № 89 — победитель матча № 90.

10 июля (пятница).

22:00. Матч № 98. Победитель матча № 93 — победитель матча № 94.

12 июля (воскресенье).

00:00. Матч № 99. Победитель матча № 91 — победитель матча № 92.

04:00. Матч № 100. Победитель матча № 95 — победитель матча № 96.

Полуфинал.

14 июля (вторник).

22:00. Матч № 101. Победитель матча № 97 — победитель матча № 98.

15 июля (среда).

22:00. Матч № 102. Победитель матча № 99 — победитель матча № 100.

18 июля (суббота).

00:00. Матч № 103. Игра за третье место.

19 июля (воскресенье).

22:00. Матч № 104. Финал.

Где смотреть матчи ЧМ-2026 в России?

Российский телеканал «Матч ТВ» покажет все игры чемпионата мира по футболу 2026 года. Основные встречи в прямом эфире пройдут на основном канале «Матч ТВ», а часть игр можно будет посмотреть на платных тематических каналах «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3».

Кроме того, в прямом эфире матчи ЧМ-2026 будут доступны на сайтах matchtv.ru и Sportbox.ru.

Часто задаваемые вопросы (FAQ).

Когда начинается ЧМ-2026?

Чемпионат мира стартует 11 июня 2026 года и продлится до 19 июля.

Где пройдёт финал ЧМ-2026?

Финал чемпионата мира по футболу пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), который расположен недалеко от Нью-Йорка. Арена «Метлайф», вмещающая 82 500 зрителей, во время турнира будет именоваться как New York New Jersey Stadium.

Сколько всего матчей на ЧМ-2026?

На чемпионате мира будет сыграно 104 матча вместо привычных 64. Это связано с расширением состава участников до 48 команд.

Кто фавориты чемпионата мира — 2026?

Основными фаворитами ЧМ-2026 считаются сборные Франции, Испании и Аргентины. Также высокие шансы на победу, по мнению букмекеров и экспертов, в турнире имеют Англия, Бразилия и Германия.

Какой новый формат ЧМ-2026?

Новый формат турнира отличается от предыдущего. Раньше 32 команды были поделены на 8 групп по 4 сборные, а сейчас 48 участников разбиты на 12 групп.

Групповой этап пройдёт по классической схеме (каждая команда проведёт по три матча внутри квартета). Сборные, занявшие первые и вторые места, выйдут из групп напрямую. К ним присоединятся 8 лучших сборных из числа занявших третье место. Таким образом, всего в плей-офф будет 32 участника.

Почему в ЧМ-2026 не участвует сборная России?

Сборная России по футболу не была допущена до отборочного турнира чемпионата мира-2026 из-за санкций. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере?

Чемпионат мира станет последним в карьере для Криштиану Роналду (41 год, Португалия), Лионеля Месси (38 лет, Аргентина), Неймара (34 года, Бразилия), Мануэля Нойера (40 лет, Германия), Луки Модрича (40 лет, Хорватия).

Есть ли приложение с расписанием?

Да, есть официальное приложение (ФИФА) FIFA, где есть полное расписание.

Заключение.

Чемпионат мира 2026 года войдёт в историю не только как первый турнир трёх стран — США, Мексики и Канады, — но и как грандиозное прощание с эпохой. Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Лука Модрич, Мануэль Нойер и другие звёзды футбола выйдут на поле мундиаля в последний раз, чтобы подарить болельщикам незабываемые мгновения и поставить красивую точку в своей легендарной карьере.

Также расширенный формат турнира с участием 48 команд даёт шанс заявить о себе целым сборным, которые раньше оставались за бортом больших побед. Но именно сочетание традиции и обновления делает этот чемпионат уникальным.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше