В Пермском крае энергетики устранили нарушения после мощного урагана

Сейчас специалисты отрабатывают индивидуальные заявки.

Энергетики устранили основные нарушения после мощного урагана в Пермском крае, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

28 мая в Пермский край пришла непогода, которая сопровождалась сильным ураганным ветром. В результате в регионе падали деревья и обрывали линии электропередач.

Специалисты пермского филиала устранили основные нарушения и восстановили работу сетей. Во время непогоды работали более 90 бригад из 250 человек и 110 единиц техники.

«Сейчас персонал отрабатывает индивидуальные заявки в распределительной сети 0,4 кВ, поступившие от жителей Березниковского, Соликамского, Добрянского и ряда других муниципальных округов», — рассказали энергетики.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Чайковском дерево упало на 17-летних девушек. Одна из них погибла.