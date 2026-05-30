В Пермском крае энергетики устранили нарушения после мощного урагана

Энергетики устранили основные нарушения после мощного урагана в Пермском крае, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
28 мая в Пермский край пришла непогода, которая сопровождалась сильным ураганным ветром. В результате в регионе падали деревья и обрывали линии электропередач.
Специалисты пермского филиала устранили основные нарушения и восстановили работу сетей. Во время непогоды работали более 90 бригад из 250 человек и 110 единиц техники.
«Сейчас персонал отрабатывает индивидуальные заявки в распределительной сети 0,4 кВ, поступившие от жителей Березниковского, Соликамского, Добрянского и ряда других муниципальных округов», — рассказали энергетики.
