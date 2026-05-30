Брянские предприниматели обучились созданию видеоконтента

Участники курса отработали съемку и монтаж на реальных проектах.

Источник: Национальные проекты России

Курс «Экспресс‑видеограф: от теории к практике» 25 мая прошли более 40 предпринимателей Брянска по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Брянской области.

Автором и преподавателем курса стала дипломированный маркетолог с 15‑летним стажем и профессиональный видеограф коротких форматов Екатерина Исаченко. Слушатели освоили работу с ИИ‑помощниками, планирование и подготовку к созданию видео, настройку камеры, света, звука и композици. Также они научились монитировать, добавлять спецэффекты, субтитры и озвучку. Участники отработали съемку и монтаж на реальных проектах и улучшили навыки работы с ИИ‑инструментами.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.