Синоптики обещают нижегородцам до +22 градусов и дожди на неделе с 1 июня

Потепление до +22 градусов ждет нижегородцев на первой неделе лета. Начало нового сезона будет сопровождаться дождями. Об этом жителей и гостей столицы ПФО предупреждает «Яндекс. Погода».
1 июня в городе будет прохладно. Температурный максимум суток — плюс 16 градусов. Во вторник станет немного теплее, а к среде столбики термометров поднимутся до отметки +20.
Самыми «жаркими» на первой июньской неделе окажутся четверг и пятница. 4 и 5-го числа воздух в Нижнем Новгороде прогреется до +22 градусов.
Метеорологи ожидают, что горожане ни дня не смогут провести без зонтов. С 1 по 7 июня они прогнозируют осадки в региональном центре.
Ранее мы рассказывали о том, что делать, если получили СМС о беспилотниках.