В парке «Маркотх» в Геленджике начались рейды по защите территории

Рейды по защите заповедной территории стартовали в природном парке «Маркотх» в городе Геленджике Краснодарского края. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
Проверки проводит дирекция природных парков Краснодарского края совместно со специалистами Краснодаркрайохоты и Управления ООПТ Краснодарского края. Самое распространенное нарушение — въезд на территорию парка на автомобилях и мотоциклах.
Уже в первый день рейда инспекторы провели профилактические беседы и составили более 20 протоколов об административных правонарушениях. Рейды продолжатся в течение всего летнего сезона. Государственные инспекторы дирекции будут постоянно следить за соблюдением режима охраны парка.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.