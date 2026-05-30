На новосибирской набережной откроют Школу вождения электросамокатов

Занятия будут проходить с 14:00 до 20:00. Участникам расскажут об устройстве самоката, основных правилах дорожного движения и безопасного передвижения по городу. Инструкторы объяснят, как действовать в нештатных ситуациях, а также напомнят правила завершения поездки и парковки. Для гостей старше 16 лет после теории проведут практическую поездку на специально оборудованной площадке. Всё обучение занимает 10−15 минут.