Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На новосибирской набережной откроют Школу вождения электросамокатов

Бесплатные занятия с инструкторами начнутся 31 мая под Октябрьским мостом.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 31 мая заработает первая в этом сезоне Школа вождения электросамокатов. Площадку развернут на Михайловской набережной под Октябрьским мостом. Курс организован мэрией совместно с сервисом кикшеринга Whoosh.

Занятия будут проходить с 14:00 до 20:00. Участникам расскажут об устройстве самоката, основных правилах дорожного движения и безопасного передвижения по городу. Инструкторы объяснят, как действовать в нештатных ситуациях, а также напомнят правила завершения поездки и парковки. Для гостей старше 16 лет после теории проведут практическую поездку на специально оборудованной площадке. Всё обучение занимает 10−15 минут.

В мэрии уточнили, что такие занятия планируют проводить в течение всего сезона. Цель — научить горожан ответственному вождению и снизить количество происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.