Нижегородские туристы лишились отпуска из-за проблем турецкой авиакомпании

Похожие проблемы возникли у тысяч туристов во всех российских регионах. Путешественники не смогли улететь в Турцию и вернуться обратно, потому что у авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в Россию. Рейсы несколько раз переносили, а затем и вовсе отменяли. Некоторым пассажирам удалось обменять билеты на рейсы других авиакомпаний, но большинству пришлось столкнуться с проблемами и ждать решения ситуации.