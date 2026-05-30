Нижегородские туристы лишились отпуска из-за проблем турецкой авиакомпании

Сотни российских туристов не смогли улететь в Турцию и вернуться обратно, потому что у авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в Россию.

Источник: Нижегородская правда

30 мая отменили рейсы между Нижним Новгородом и Антальей. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.

Самолет авиакомпании AirAnka должен был прилететь из Антальи в Нижний Новгород в 12:55. Обратный вылет в Турцию планировался в 14:05 с прилетом в 18:35 по местному времени. Однако оба рейса отменили. Причины отмены не уточняются.

Похожие проблемы возникли у тысяч туристов во всех российских регионах. Путешественники не смогли улететь в Турцию и вернуться обратно, потому что у авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в Россию. Рейсы несколько раз переносили, а затем и вовсе отменяли. Некоторым пассажирам удалось обменять билеты на рейсы других авиакомпаний, но большинству пришлось столкнуться с проблемами и ждать решения ситуации.

В Росавиации сообщили, что разрешение у Air Anka истекло еще 25 мая. Несмотря на это, авиакомпания продолжала продавать билеты через туроператора Anex вплоть до конца октября.

В Anex сообщили, что стараются решить проблему: предлагают туристам перенести даты поездки или вернуть деньги. Сейчас туроператор планирует договориться с авиакомпаниями Corendon и Turkish Airlines, чтобы выполнить обязательства перед туристами, которые не смогли вылететь по уже оплаченным турам.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что Египет и Турция стали самыми популярными направлениями для летнего отдыха.