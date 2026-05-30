В школах Ростовской области прошли учебные сборы по основам безопасности. Об этом rostov.aif.ru рассказал преподаватель дисциплины в школе № 115 Ростова, офицер полиции в отставке Денис Хохлов.
В программу вошли теоретические и практические модули: тактическая и строевая подготовка, основы радиационной, химической и биологической защиты, топография и базовые медицинские знания.
Как отметил Денис Хохлов, подобные сборы играют важную роль в патриотическом воспитании молодёжи. Учитель дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» подчеркнул, что подобные сборы для старшеклассников проводятся во многих школах города и области.
«Они формируют дисциплину, сплочённость и навыки, которые могут пригодиться в различных жизненных ситуациях», — резюмировал педагог.