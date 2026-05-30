Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Ростовской области прошли учебные сборы по основам безопасности

В программу вошли теоретические и практические модули: тактическая и строевая подготовка, основы радиационной, химической и биологической защиты, топография и базовые медицинские знания.

В школах Ростовской области прошли учебные сборы по основам безопасности. Об этом rostov.aif.ru рассказал преподаватель дисциплины в школе № 115 Ростова, офицер полиции в отставке Денис Хохлов.

В программу вошли теоретические и практические модули: тактическая и строевая подготовка, основы радиационной, химической и биологической защиты, топография и базовые медицинские знания.

Как отметил Денис Хохлов, подобные сборы играют важную роль в патриотическом воспитании молодёжи. Учитель дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» подчеркнул, что подобные сборы для старшеклассников проводятся во многих школах города и области.

«Они формируют дисциплину, сплочённость и навыки, которые могут пригодиться в различных жизненных ситуациях», — резюмировал педагог.