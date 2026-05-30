В муниципальных округах Красноярского края проходит посевная кампания

В крае проходят весенние полевые работы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае проходит посевная кампания. Из-за непогоды она началась на неделю позже. В 2026 году посевная площадь на территории края составляет 1 млн 415 тысяч га. О том, как в регионе проходит посевная кампания, на совещании доложили губернатору края Михаилу Котюкову.

Семенами зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, сои, рапса аграрии обеспечены в полном объеме. На сегодня яровых, рапса и овощных культур открытого грунта посеяно больше половины от общего объема.

Обеспеченность горюче-смазочными материалами на сегодня стопроцентная, также в регион завезено 168,3 тысяч тонн минеральных удобрений. А готовность сельскохозяйственной техники составляет 94%.