В муниципальных округах Красноярского края проходит посевная кампания

В Красноярском крае проходит посевная кампания. Из-за непогоды она началась на неделю позже. В 2026 году посевная площадь на территории края составляет 1 млн 415 тысяч га. О том, как в регионе проходит посевная кампания, на совещании доложили губернатору края Михаилу Котюкову.