Купальный сезон в Новосибирской области откроют к 10 июня

Заместитель начальника регионального МЧС Сергей Кудинов пояснил, что на официальных пляжах очищена береговая линия, водолазы проверили дно, Роспотребнадзор оценил качество воды, выставлены спасательные посты, где обученные матросы-спасатели готовы в любой момент прийти на помощь. В этом году планируют открыть 23 пляжа — на два больше, чем в прошлом. Добавится пляж «Дюны» в Бердске со свободным посещением, а также ещё один пляж в детском оздоровительном лагере Барабинского района.