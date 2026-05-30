Стали известны победители главного забега Х Парижского полумарафона

В селе Париж Нагайбакского района 30 мая подвели итоги главного забега на 21,1 километра Парижского полумарафона. У мужчин первым финишировал Олег Ильин из Чебоксар, у женщин — челябинка Анастасия Деркач, передает ИА «Первое областное».
Олег Ильин впервые участвовал в Парижском полумарафоне. И сразу победа! В следующий раз на спортивный праздник он хочет взять своих детей.
«Атмосфера классная! Погода немного удивила. Не был готов к лужам и грязи, но настроение отличное. В следующем году приеду в Париж с детьми», — поделился Олег.
Для Анастасии Деркач это уже вторая победа в этом году: ранее девушка завоевала бронзу чемпионата России.
«Очень хотели, чтобы Париж был не жарким, но не ожидали, что дистанция будет настоящим трейлом», — улыбается Анастасия.
Призеры забега (21,1 км):
Мужчины:
- золото: Олег Ильин (Чебоксары) — 1:08.22
- серебро: Петр Швецов (Новосибирск) — 1:08.27
- бронза: Александр Новиков (Чебоксары) — 1:08.31.
Женщины:
- золото: Анастасия Деркач (Челябинск) — 1:19.12
- серебро: Ирина Рукавцова (Челябинск) — 1:24.25
- бронза: Екатерина Аксенова (Челябинск) — 1:24.56.
Забеги в Париже сегодня проходят при дожде и прохладной погоде. Но участников такие условия не останавливают: они с энтузиазмом разминаются и полны решимости завоевать золотые медали.