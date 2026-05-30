Комсомольчанка украла женские трусы и перепродала их на рынке

В Комсомольске-на-Амуре полицейские раскрыли кражу, которая по исполнению тянет на пособие для начинающих магазинных воришек. В отдел полиции обратилась представитель магазина с заявлением о хищении женского белья. Ущерб составил чуть больше трёх тысяч рублей.
Подозреваемую вычислили быстро — ей оказалась 49-летняя местная жительница, ранее уже имевшая отношения с уголовным кодексом и даже успевшая отбыть срок в колонии. Женщина зашла в магазин, подошла к витрине с нижним бельём, взяла понравившиеся вещи и отправилась в примерочную. Там она аккуратно сняла этикетки и спрятала их под коврик, а добычу убрала в сумку и спокойно покинула торговый зал.
Дальше началась вторая часть бизнес-плана. Похищенное бельё злоумышленница продала неизвестному лицу где-то в районе рынка за полторы тысячи рублей, а вырученные деньги потратила на продукты. Нижнее бельё ушло с дисконтом, зато ужин удался.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.