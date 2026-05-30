Хабаровские полицейские объяснили второклассникам законы через сказки

Стражи правопорядка рассказали ребятам, откуда вообще взялся праздник и почему защита детей — не просто слова. А затем перешли к тому, что точно пригодится в жизни. Базовые понятия права школьникам разъяснили в игровой форме, да так, что даже Колобок и Красная Шапочка неожиданно стали фигурантами профилактической беседы. Заодно детям напомнили о правилах безопасности на летних каникулах — чтобы отдых прошёл без происшествий.