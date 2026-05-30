Хабаровские полицейские объяснили второклассникам законы через сказки

В преддверии Дня защиты детей сотрудники полиции Хабаровского района устроили второклассникам школы № 26 необычный урок. Вместо привычного класса и строгих парт — арт-студия, а вместо скучных лекций — разбор знакомых сказок на правовой лад.
Стражи правопорядка рассказали ребятам, откуда вообще взялся праздник и почему защита детей — не просто слова. А затем перешли к тому, что точно пригодится в жизни. Базовые понятия права школьникам разъяснили в игровой форме, да так, что даже Колобок и Красная Шапочка неожиданно стали фигурантами профилактической беседы. Заодно детям напомнили о правилах безопасности на летних каникулах — чтобы отдых прошёл без происшествий.
Завершилась встреча творческой программой. Под руководством профессиональных наставников ребята, уже предвкушая долгожданные каникулы, взялись за краски и нарисовали яркие картины. Получилось одновременно и познавательно, и душевно. Такой формат — когда полицейские не просто приходят с лекцией, а проводят с детьми целый день — запоминается куда лучше, чем любые наставления из-за трибуны.