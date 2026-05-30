Праздник для тысяч детей: как Алматы отметит 1 июня и куда можно пойти

Для детей из социально уязвимых категорий населения организована специальная праздничная программа. В период с 30 мая по 2 июня дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями смогут бесплатно посетить цирк, зоопарк, парк развлечений «Мир фантазий», Государственный музей искусств имени А. Кастеева, кукольный театр и кинотеатры.