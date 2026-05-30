СК просит арестовать баристу из Коммунарки, растлевавшего подростков

Столичное ГСУ СКР обратилось в суд с ходатайством об аресте 29-летнего мужчины, позволившего себе публично приставать к своей спутнице-подростку в московском метро.
Как стало известно «МК», свидетелями непристойного поведения мужчины стали пассажиры в вагоне поезда на Серпуховско-Тимиряезвской линии 27 мая. Они сняли происходящее на видео. Сам он утверждал, что лишь посадил на колени 13-летнюю знакомую, так как в вагоне не было свободных мест. Однако на допросе задержанный признался, что трогал пассажирку в районе половых органов. Это же подтвердило сама девочка.
По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, задержанному предъявлено обвинение по статье 135 часть 2 УК («развратные действия»).