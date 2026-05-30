Начало лета, рядом ни души, а уровень воды продолжает падать: что сейчас происходит с самым крупным озером в Башкирии

— Начало лета — и на озере ни души в пределах видимости. Ни егерей, ни рыбаков, ни праздношатающихся местных жителей. А меж тем, уровень воды в Асы-Куле явно понижается в динамике по годам, а мелководье захватывается водной растительностью. Берега так же унылы, как и в прошлом году. Не видно и новой инфраструктуры рекреации. И только два одиноких лебедя охраняют покой этого озера. Аншлаг дирекции парка предупреждает об осторожности на тонком льду озера, несмотря на летнюю жару, — написал специалист 22 мая.