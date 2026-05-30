Новая спортивная база «Автотор-Арены» приняла участников Российско-Китайских игр

В Калининграде, во время X Российско-китайских молодёжных летних игр, новая спортивная база Дворца спорта «Автотор-Арена» начала работу в полную силу. Участники соревнований — молодые спортсмены из России и Китая — первыми оценили возможности комплекса, который стал для них настоящим домом на время турнира.
Дворец спорта выступает главной площадкой для состязаний, а её новая спортивная база предоставила спортсменам то, чего обычно не хватает на крупных турнирах, — единое пространство для жизни, тренировок, восстановления и подготовки к старту: спортсмены живут в одном месте, тренируются рядом, восстанавливаются там же и не тратят время на переезды. Как показала практика, это кардинально меняет качество подготовки к выступлениям.
Спортивная база, как и спортивная арена, создавалась по личной инициативе основателя и главного акционера автомобилестроительного завода «Автотор» Владимира Щербакова, — он уделял проекту много внимания, лично курируя ключевые решения: от общей концепции до выбора технических решений, материалов и элементов отделки. Получился не вспомогательный корпус, а полноценный спортивный комплекс под реальные задачи: разместить спортсменов, тренеров, врачей, сопровождающих специалистов, дать командам нормальный тренировочный режим и убрать лишнюю логистику.
Потребность в такой базе возникла не спонтанно. «Автотор-Арена» принимает всё больше федеральных стартов, а потому спортивные федерации неоднократно обращались в региональное министерство спорта и дирекцию спортивной площадки с просьбой создать рядом что-то для размещения команд, ведь любой крупный турнир упирается в проживание, трансфер, восстановление и медицинское сопровождение. Теперь комплекс эту проблему закрыл.
Проект реализовали в два этапа. Сначала построили корпус для проживания спортсменов и сопровождающих лиц. Затем создали центральный блок спортивной инфраструктуры. Работы шли с опережением, чтобы база успела принять участников Российско-Китайских игр. Общая площадь комплекса составляет около 15 тысяч квадратных метров. Первый этап с объектами размещения занимает примерно 10 тысяч квадратных метров. Центральное ядро, где сосредоточена спортивная и восстановительная инфраструктура, — около 4,5 тысячи квадратных метров.
Так, на первых двух этажах нового блока расположены тренажёрный зал, раздевалки, душевые, 25-метровый бассейн и спа-зона. В неё входят 20-метровый бассейн, джакузи и несколько видов саун, включая русскую баню, лакониум и хаммам. Для спортсменов это важная часть подготовки — после тренировок необходимо восстановить мышцы. На третьем этаже находится многофункциональный спортивный зал площадью около 900 квадратных метров. Его можно использовать для борьбы, баскетбола, футбола, художественной гимнастики и других дисциплин.
При проектировании учитывали требования самих спортсменов и специалистов, в том числе параметры тренировочных зон, размеры ковров, высоту и конфигурацию зала.
Генеральный директор дворца спорта «Автотор-Арена» Адам Барахоев, бронзовый призёр Олимпийских игр и лучший тренер мира по версии FILA за 2008 год, рассказал, что перед запуском проекта изучался опыт ведущих российских баз подготовки сборных команд. Он лично осмотрел, как устроены федеральные центры в Кисловодске и Новогорске. Это значительно облегчило работы по формированию требований к калининградской базе.
По оценке Барахоева, база в Калининграде по уровню не уступает известным центрам подготовки сборных, а по ряду параметров превосходит их. Уже сейчас здесь тренировались команды по плаванию, борьбе и дзюдо. Спортсмены и тренеры отмечают, что комплекс даёт главное преимущество — вся система подготовки собрана в одном месте.
Участники Российско-Китайских игр это подтверждают. Борец вольного стиля Айшан Абдусаламов, представляющий Китайскую Народную Республику, отметил комфортные номера, хороший уровень питания и удобную инфраструктуру арены. По его словам, здесь очень удобно тренироваться, восстанавливаться и готовиться к выступлениям. База может одновременно принимать около 250 человек. Но реальная загрузка будет зависеть от вида спорта и формата тренировочного процесса. У борцов, гимнастов, игровых команд и пловцов разные требования к пространству, графику и сопровождению.
Комплекс также адаптирован для маломобильных посетителей. В здании предусмотрены лифты с широкими проёмами, рассчитанными в том числе на спортивные коляски увеличенного размера, а планировка и покрытия выполнены с учётом требований доступной среды.
К открытию базы была подготовлена и прилегающая территория. По инициативе властей отремонтировали улицу Тихоокеанскую, где расположена база, что упростило подъезд к комплексу для спортсменов, сотрудников и гостей.
В Калининградской области это первая, наиболее современная, площадка, которая может работать постоянно — принимать соревнования, сборы и команды федерального уровня.
Отметим, спортивную базу накануне посетил депутат Государственной Думы, председатель комитета по физической культуре и спорту Олег Матыцин. Визит состоялся в рамках проведения X Российско-китайских молодёжных летних игр.
Заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта региона Наталья Ищенко подробно рассказала гостю о широких возможностях базы. Кстати, Матыцин был гостем «Автотор-Арены»: будучи министром спорта Российской Федерации, он принимал участие в открытии дворца спорта.