Отец Илона Маска собирается в Петербург на ПМЭФ-2026

Отец американского и южноафриканского миллиардера Илона Маска Эррол Маск планирует приехать на Петербургский международный экономический форум.
«Да, я собираюсь», — цитирует его заявление «Петербургский дневник». Впрочем, журналисты не уточняют, где и когда оно было сделано.
Про Эррола Грэма Маска известно, что 79-летний бизнесмен, инженер и политик неоднократно приезжал в Россию — в минувшем году он посетил Москву, где принял участие в «Форуме будущего—2050», и Казань. В этом он снова приехал в РФ, побывав в Москве, Владимирской области, Нижнем Новгороде и Казани. А 30 октября 2025-го в интервью ТАСС Эррол Маск заявил, что хотел бы получить российский паспорт.
Из открытых источников известно, что отношения со знаменитым сыном у него были сложными и напряжёнными — Илон публично осудил отца и разорвал с ним все связи в 2018 году. Это случилось после известий о рождении ребёнка Эррола от его падчерицы Яны Безуиденхаут.
Напомним, ПМЭФ-2026 пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня. Площадку «Экспофорум» сейчас готовят к приезду участников форума — свыше 20 тысяч из 140 стран. Большинство гостей — из государств Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Почётный гость в этом году — Саудовская Аравия, делегацию которой возглавит министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».