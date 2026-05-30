Отец Илона Маска собирается в Петербург на ПМЭФ-2026

Про Эррола Грэма Маска известно, что 79-летний бизнесмен, инженер и политик неоднократно приезжал в Россию — в минувшем году он посетил Москву, где принял участие в «Форуме будущего—2050», и Казань. В этом он снова приехал в РФ, побывав в Москве, Владимирской области, Нижнем Новгороде и Казани. А 30 октября 2025-го в интервью ТАСС Эррол Маск заявил, что хотел бы получить российский паспорт.