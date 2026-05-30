Красноярцам рассказали, как одеваться в лес, чтобы не подцепить клеща

Роспотребнадзор напомнил жителям края, как защитить себя от клещей во время прогулок в лесу и выездов на природу. Многие считают, что насекомые атакуют светлую одежду, поэтому выбирают тёмную. Однако специалисты опровергают этот миф.
Клещи не различают цветов. На светлой одежде их легче заметить, на тёмной — гораздо сложнее. Поэтому «маскировка» под цвет леса только повышает риск укуса.
Для безопасной прогулки эпидемиологи рекомендуют выбирать светлую закрытую одежду с плотными манжетами. На ней клеща видно сразу, а плотные манжеты не дадут ему пробраться под одежду.
Также важно:
заправлять штаны в носки;
надевать высокую обувь (ботинки, сапоги);
покрывать голову косынкой или капюшоном;
использовать репелленты от клещей.
Соблюдение этих правил значительно снизит риск укуса и защитит от опасных инфекций.