Красноярцам рассказали, как одеваться в лес, чтобы не подцепить клеща

Советами поделились в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор напомнил жителям края, как защитить себя от клещей во время прогулок в лесу и выездов на природу. Многие считают, что насекомые атакуют светлую одежду, поэтому выбирают тёмную. Однако специалисты опровергают этот миф.

Клещи не различают цветов. На светлой одежде их легче заметить, на тёмной — гораздо сложнее. Поэтому «маскировка» под цвет леса только повышает риск укуса.

Для безопасной прогулки эпидемиологи рекомендуют выбирать светлую закрытую одежду с плотными манжетами. На ней клеща видно сразу, а плотные манжеты не дадут ему пробраться под одежду.

Также важно:

заправлять штаны в носки;

надевать высокую обувь (ботинки, сапоги);

покрывать голову косынкой или капюшоном;

использовать репелленты от клещей.

Соблюдение этих правил значительно снизит риск укуса и защитит от опасных инфекций.