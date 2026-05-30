Что происходит на АЗС в Крыму после ограничения продажи топлива

В Крыму с 30 мая ввели ограничение на продажу бензина на заправках. Купить можно не более 20 литров АИ-95 в одни руки. Корреспондент «РГ» узнавал, какая обстановка сейчас на заправках.

Источник: Российская газета

О временных перебоях с поставками топлива стало известно еще 22 мая. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что возник некоторый дефицит бензина марки АИ-95 и дизельного топлива. Ситуация стабилизировалась в течение нескольких дней. Топливо появилось, но подорожало на 8 — 10 рублей.

Вечером 29 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бензин АИ-95 будут продавать по 20 литров в одни руки в сутки. При этом он попросил жителей полуострова не запасаться топливом впрок, чтобы не создавать ажиотаж.

Накануне вечером в Севастополе на нескольких АЗС в Гагаринском районе стояли большие очереди, хотя бензина не было в наличии. Водители сообщили, что ожидается поставка, поэтому они ждут, чтобы заправиться.

Сегодня утром на севастопольских заправках очередей нет, продают дизельное топливо по 91 рублю за литр, на некоторых АЗС есть бензин АИ-92 по 78 рублей.

— Сегодня ездил в Симферополь за товаром, на заправках есть 92-й и дизель «ультра», 95-го нигде нет, — рассказал «РГ» предприниматель из Севастополя Николай Петренко. — Очередей не заметил. Да и вообще машин на дорогах непривычно мало.

По его словам, подросшая стоимость солярки отразилась на ценах на некоторые овощи на оптовом рынке. Огурцы и кабачки немного подорожали, а клубника нет.

В городе нет паники, ситуацию жители воспринимают спокойно. Тем более что перебои с топливом уже были в Крыму осенью прошлого года, ситуацию удалось быстро исправить.

— Заправила полный бак два дня назад. Пока не буду ездить на своем авто без большой надобности. Есть же общественный транспорт, — рассказала жительница Севастополя Анастасия.

Пользователи чата в Макс, созданного властями города для информирования о ситуации с топливом, сообщили, что после 10 часов утра бензин АИ-95 начал появляться на отдельных заправках.

