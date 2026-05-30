В России потушили 35 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 35 пожаров на площади более 1,2 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
К полуночи на территории РФ действовало 22 лесных пожара на площади 21 541 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Хабаровском крае — там было 10 пожаров на 20 714 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.